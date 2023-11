Abercrombie & Fitch, terzo trimestre solido. Alza stime anno

Abercrombie & Fitch

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 96,2 milioni di dollari, pari a 1,83 dollari per azione, dopo una perdita di 2,2 milioni di dollari (4 centesimi per azione) e contro gli 1,18 dollari previsti dagli analisti.Bene anche isaliti a 1,06 miliardi di dollari in aumento del 20% rispetto agli 880 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente e sopra i 981 milioni di dollari attesi dal consensus.In recupero, inoltre, ilche ha raggiunto i 223,6 milioni di dollari.I solidi risultati hanno portato la società a rivedere al rialzo le sue aspettative finanziarie per l'intero anno.“La crescita delle vendite nette del 20% è accelerata. Entrando nell’importante periodo delle festività natalizie, i nostri risultati fiscali da inizio anno per il 2023 ci danno la fiducia di poter continuare a fornire servizi ai nostri clienti e promuovere una crescita redditizia", ha affermato ilnella nota dei conti.Per l'anno fiscale, Abercrombie prevede una crescita delledal 12% al 14% rispetto alla precedente previsione di crescita di circa il 10%.Ildovrebbe attestarsi intorno al 10%, in aumento rispetto al range precedente compreso tra l'8% e il 9%. Per il quarto trimestre fiscale, il rivenditore prevede che la crescita delle vendite nette aumenterà a due cifre rispetto allo stesso periodo di un anno fa.