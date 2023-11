Casta Diva, ValueTrack alza il fair value

Casta Diva Group

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato aper azione (da 1,85 euro) ilsul titolo(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo.Dopo aver ampliato la propria offerta di comunicazione digitale e live con Genius Progetti e We Are Live nel 2022, CDG ha recentemente finalizzato del 100% del capitale di, azienda italiana leader nella produzione di spot televisivi.Gli analisti hanno quindiprincipalmente per tenere conto dell'impatto delle attività di M&A e anche per affinare le stime l-f-l. Nel 2024, si aspettano ora che CDG registri un Valore della produzione di 115 milioni di euro e EBITDA di 11,1 milioni di euro, con meno di 2 milioni di euro di debito netto."L'determinato dall'M&A si sta definitivamente verificando", viene sottolineato.