CDP RETI, acconto sul dividendo 2023 di 343 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato, in linea con quanto avvenuto dal 2016 ad oggi, ladi 343 milioni di euro (pari a 2.123,92 euro per azione), al lordo di eventuali ritenute di legge.L'acconto sul dividendo, che sarà posto in pagamento entro il 30 novembre 2023, è stato deliberato, che registra un utile netto di circa 343 milioni di euro e riserve disponibili per circa 3,369 miliardi di euro.