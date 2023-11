Dubai Taxi fissa forchetta IPO. Valutata fino 1,25 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, fornitore di soluzioni di mobilità a Dubai, ha fissato laper la sua(IPO) su Dubai Financial Market (DFM), la borsa di Dubai (Emirati Arabi Uniti).La fascia diè stata fissata tra 1,80 AED e 1,85 AED per azione. Si prevede che l'importo totale dell'sarà compreso tra 1.125 milioni di AED (circa 306 milioni di dollari) e 1.156 milioni di AED (circa 315 milioni di dollari), il che implica unadi mercato al momento della quotazione compresa tra 4,5 miliardi di AED (circa 1.225 milioni di dollari) e 4,6 miliardi di AED (circa 1.259 milioni di dollari).Verranno offerte complessivamente 624.750.000 azioni ordinarie, pari al 24,99% delazionario totale emesso di DTC. Tutte le azioni in offerta rappresentano la vendita di azioni esistenti detenute dal Dipartimento delle Finanze che rappresenta il governo di Dubai."Siamo lieti di aprire il periodo di sottoscrizione per l'IPO della Dubai Taxi Company a tutti gli investitori professionali e agli investitori retail negli Emirati Arabi Uniti - ha commentato Mansoor R. Alfalasi, CEO di Dubai Taxi Company - Abbiamo riscontrato unla scorsa settimana, riflettendo l'avvincente storia di investimento di DTC che combina solidi fondamentali di mercato e un'interessante opportunità di crescita alimentata dalla nostra flotta di oltre 7.000 veicoli, di cui più di 5.200 taxi "red-roof" e un profilo finanziario robusto con una crescita costante dei ricavi e un'espansione dei margini".