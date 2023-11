Euronext, torna Tech Leaders Campus per accelerare crescita settore tech europeo

Euronext

(Teleborsa) -, il principale gestore di Borse dell'Eurozona, tiene oggi a Parigi la, l'evento internazionale di punta per rafforzare il settore tecnologico europeo e supportare le aziende tecnologiche europee nelle loro esigenze di finanziamento per la crescita.Questa seconda edizione riunisce le, insieme alle principali società tecnologiche quotate e private. Con dieci panel e workshop, l'evento mira a promuovere l'innovazione e la collaborazione all'interno del settore tecnologico europeo."Con la seconda edizione di Euronext Tech Leaders Campus, diamo inizio con successo a una fase cruciale nell'impegno di Euronext nel supportare la vivace comunità di Euronext Tech Leaders mentre creiamo unonel settore tecnologico", ha commentatodi Euronext."In qualità di sede di quotazione leader in Europa per aziende nazionali e internazionali, Euronext èe non vediamo l'ora di raggiungere ulteriori traguardi con la comunità europea di talentuosi leader tecnologici - ha aggiunto - Vorrei ringraziare tutti i partner dell'iniziativa per il loro ampio supporto nella costruzione di questa comunità e nel rafforzamento del valore che insieme portiamo al settore tecnologico europeo"