Intesa colloca bond in dollari per 3 miliardi, ordini oltre 11 miliardi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha. In particolare, si tratta di: Senior Preferred a 10 anni bullet per un nominale di 1,5 miliardi di dollari, a un livello pari a US Treasury + 280 pb e cedola a tasso fisso del 7,20%; Senior Preferred a 30 anni per un nominale di 1,5 miliardi di dollari, ad un livello pari a US Treasury + 325 pb e cedola a tasso fisso del 7,80%.Si tratta della, perfezionata a un costo totale che risulta essere in linea a quello teoricamente replicabile in Euro, si legge in una nota. Inoltre, la tranche a 30 anni è la più lunga in Senior Preferred emessa nel 2023 da emittenti bancari in dollari.La transazione ha attratto immediatamente l'interesse del mercato, superando i 5 miliardi di dollari di ordini dopo solo 2 ore dall'annuncio. Il, al momento del rilascio dello spread finale, è il più grande mai realizzato per un'emissione Yankee dual tranche di Intesa Sanpaolo ed ha permesso un restringimento di 30 punti base rispetto all'indicazione iniziale di spread (IPTs pari a US Treasury+ 310 pb area) per la tranche a 10 anni e di 20 punti base (IPTs pari a US Treasury+ 345 pb area) per la tranche 30 annisebbene ci si avvicini alla fine dell'anno e sostenuti dal miglioramento dell'outlook del rating sovrano da parte di Moody's pubblicato venerdì 17 novembre, siamo ritornati con successo sul mercato americano perfezionando una transazione di ben 3 miliardi di dollari, a riprova del forte riconoscimento del nome Intesa Sanpaolo presso la platea di investitori americani: la tranche a 10 anni è la più grande in Senior Preferred per questa scadenza mai realizzata da Intesa Sanpaolo", ha commentato, Responsabile Direzione Centrale Tesoreria e Finanza di Intesa Sanpaolo.Leche hanno partecipato all'emissione in qualità disono state, oltre alla Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, Barclays, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, TD Securities e Wells Fargo.