Lowe's taglia outlook annuale a causa della domanda debole

Lowe's

(Teleborsa) -, società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha riportato undi 1,8 miliardi di dollari e un utile per azione () di 3,06 dollari nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 3 novembre 2023), rispetto all'EPS di 0,25 dollari nel terzo trimestre del 2022 che includeva una svalutazione di beni al lordo delle imposte di 2,1 miliardi di dollari. Escludendo la svalutazione dell'anno precedente, l'EPS rettificato del terzo trimestre 2022 è stato di 3,27 dollari.Ledel trimestre sono state pari a 20,5 miliardi di dollari. Lesono diminuite del 7,4% a causa di un calo delle spese discrezionali per il fai da te, parzialmente compensato dalle vendite positive dei clienti Pro."Nel terzo trimestre, la società ha ottenuto ottime prestazioni operative e un miglioramento del servizio clienti, nonostante un, in particolare nelle categorie di ticket più grandi - ha affermato il- Considerato il nostro mix di fai da te al 75%, la pressione del fai da te ha avuto un impatto sproporzionato sulle vendite comparabili. Allo stesso tempo, i nostri investimenti in Pro continuano a risuonare, risultando in vendite comparabili Pro positive anche in questo trimestre".Lowe's hae ora prevede: vendite totali pari a circa 86 miliardi di dollari (in precedenza 87 – 89 miliardi di dollari); vendite comparabili che diminuiranno di circa il -5% rispetto all'anno precedente (in precedenza dal -2% al -4%); utile rettificato per azione di circa 13,00 dollari (in precedenza da 13,20 a 13,60 dollari).