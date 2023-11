Professioni, Danilo Casucci nuovo presidente International Union of Young Accountants

(Teleborsa) - Sono stati rinnovati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Probiviri per il triennio 2023/2026.è il nuovo(IUYA) ed è stato nominato dall’Assemblea degli associatiper il triennio 2023/2026.Attribuite anche le altre cariche: la vicepresidente è(Unione di Busto Arsizio), il segretario(Unione di Bari), il tesoriere(Unione di Roma). Il consiglio sarà inoltre composto da(Unione di Parma),(Unione di Trento e Rovereto),(Unione di Cosenza),(Unione di Cagliari),(Unione di Fermo),(Unione di Firenze) e(Unione di Genova).Ilsarà composto dal presidente(Unione di Bergamo), e da(Unione di Trapani),(Unione di Teramo),(Unione di Torino) ed(Unione di Udine)."Ringrazio il CdA uscente per il lavoro svolto, grazie al quale IUYA si è affermata quale riferimento per i giovani commercialisti in ambito internazionale", ha commentato il neopresidente Casucci, aggingendo "siamo entusiasti di accogliere i nuovi membri nel nostro Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri, crediamo che la loro esperienza e competenza saranno fondamentali per guidare IUYA attraverso le sfide e le opportunità future".Casucci traccia il percorso che dovrà affrontare l’associazione nel prossimo triennio: "oltre a restare un punto di riferimento per i giovani commercialisti in ambito internazionale, dobbiamoe implementare i rapporti e le sinergie con le associazioni estere omologhe alla nostra. L’obiettivo è ambizioso, ma con l’aiuto e il supporto dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e della Fondazione Centro Studi dell’Unione sarà possibile raggiungere ottimi risultati”.