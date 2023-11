Sonova peggiora guidance su EBITA dell'intero esercizio

Sonova

(Teleborsa) -, società svizzera attiva nel campo delle soluzioni per la cura dell'udito, ha chiuso lacon vendite pari a 1.753 milioni di franchi, in aumento dell'1,6% nelle valute locali ma in calo del 5,1% in franchi svizzeri. Lo sviluppo è stato frenato dal mancato rinnovo di un grosso contratto con un unico cliente statunitense e da temporanee difficoltà operative, si legge in una nota. L'ha raggiunto i 350 milioni di franchi, in aumento del 2,5% in valute locali ma in calo del 12,1% in franchi svizzeri. Ilrettificato è stato del 20,0%, con un calo di 1,6 punti percentuali in franchi svizzeri ma un aumento di 0,2 punti percentuali nelle valute locali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Per l', Sonova continua a prevedere una crescita delle vendite consolidate del 3-7% a tassi di cambio costanti. Riflettendo maggiori investimenti per sostenere la traiettoria positiva, prevede ora che l'a tassi di cambio costanti (rispetto al precedente obiettivo compreso tra il 6% e il 10%), il che implica una continua espansione dei margini nella seconda metà."Dopo un inizio lento, come previsto, lo sviluppo è ripreso nel corso della prima metà - ha commentatodi Sonova - Abbiamo mantenuto gli investimenti per la crescita nell'innovazione, nel nostro ecosistema digitale e nell'espansione della nostra rete di assistenza audiologica, pur rimanendo concentrati sull'integrazione delle nostre recenti acquisizioni strategiche. Ciò è in linea con la nostra strategia, che è orientata verso una crescita superiore al mercato e all'espansione dei margini a lungo termine".