REVO Insurance, utile sale a 6 milioni nel primo trimestre. Premi +77%

REVO Insurance

(Teleborsa) -, compagnia assicurativa quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso ilconpari a 72,8 milioni di euro (+77%) e ricavi dai contratti assicurativi pari a 50,6 milioni, in aumento rispetto al medesimo periodo 2023. Tutte le linee di business hanno registrato una crescita in termini assoluti rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente.Ilpredisposto secondo IFRS 17 è pari a 10 milioni di euro, in aumento rispetto al primo trimestre 2023 (pari a 8,2 milioni), con una marginalità sensibilmente superiore rispetto a quanto registrato nel corso dell’esercizio 2023 (19,7% rispetto al 14,3%). Si ricorda che il Risultato operativo adjusted dell’intero esercizio 2023 è risultato pari a 21,3 milioni.L'è pari a 6 milioni di euro, in lieve crescita rispetto al risultato del primo trimestre 2023 (pari a 5,8 milioni, su cui ha inciso la presenza di una componente fiscale positiva one-off)."I risultati del trimestre, in continuità con la performance positiva registrata nel corso dell'esercizio 2023, confermano che il progetto è entrato nella", si legge nella nota sui conti.Ildi Gruppo al 31 marzo 2024 è pari al 213,2 % (212,0% al termine dell'esercizio 2023).