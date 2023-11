Alerion Clean Power cresce in Gran Bretagna, acquista progetto eolico in Galles

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, ha sottoscritto con un gruppo di società specializzate nello sviluppo diimpianti da fonti rinnovabili in Gran Bretagna – tra cui Penant Walters (Holdings) Limited - un accordo per l’acquisizione del 100% della società Wind Farm Penant Walters (Foelt) Limited, proprietaria di un progetto autorizzato per la costruzione di un impianto eolicosituato a Neath Port Talbot in Galles, con una capacità installata di 35 MW e con una produzione annuale a regime stimata pari a circa 100 GWh.Il, incluso il costo di acquisto del progetto autorizzato, è stimato pari a circa 55 milioni di euro.Ildi acquisto della società titolare del progetto è previsto entro il primo semestre del 2024.