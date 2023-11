Amore (Bain): pagamento è cruciale per customer experience, servono soluzioni olistiche

(Teleborsa) - "Soprattutto ultimamente,, sia per il consumatore ma anche per l'esercente. Ha un impatto su tutta l'esperienza di acquisto, perché arriva molto spesso alla fine, e a volte può anche vanificarlo, pensiamo per esempio a problemi tecnici". Lo ha detto a Teleborsa, Associate Partner di, in occasione dell'ottava edizione del Salone dei Pagamenti, promosso da ABI."Ma soprattutto a volte: se ci sono dei metodi di accettazione di pagamenti innovativi, il consumatore può fare degli acquisti solo per provarli", ha aggiunto.Parlando di grandi retailer, "dobbiamo sempre ricordarci che oggi gli- ha detto Amore - Pensiamo a quando ordiniamo del cibo a casa, oppure prendiamo un taxi tramite un app. Quasi non ci accorgiamo, né noi né l'esercente, del pagamento, e del pagamento praticamente immediato. Questo gli utenti lo vogliono trovare anche nell'esperienza fisica. Quindi vediamo i grandi retailer che cercano di non fare andare l'utente in cassa, quindi l'utilizzo del soft-post vicino alle corsie per effettuare l'acquisto o addirittura - pensiamo al ristorante - permettere ai consumatori di pagare direttamente al tavolo con la tecnologia del pay-at-the-table".Secondo l'esperto, "gli esercenti, non solo quelli grandi, ma anche piccoli, oggi hanno. Per la gestione del business, ma anche per la gestione dei metodi di pagamento, che stanno diventando sempre più ampi. Per questo quello che vediamo sul mercato, e questo si applica anche alle piccole e medie imprese, è laper la gestione di tutta la parte del business, quindi pensiamo all'inventario, alla gestione dei tavoli in un ristorante, ma anche alla gestione dei pagamenti stessi. E questo sicuramente è uno dei trend più importanti".