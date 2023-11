Black Friday, Codacons: spesa sfonderà quota 4 miliardi di euro (+15% su 2022)

(Teleborsa) - Ildarà vita ad un giro d’affari che quest’anno sfonderà la soglia dei 4 miliardi di euro. Lo afferma ilin occasione del periodo di offerte e promozioni che quest’anno è partito con largo anticipo lo scorso 17 novembre per andare avanti fino al 27 novembre. Il 42% dei cittadini acquisterà con certezza almeno un prodotto durante il periodo di, ma se si considera anche la fetta di “indecisi” e di coloro che valuteranno all’ultimo se aderire o meno alle offerte, la percentuale degli interessati balza all’80% - stima il Codacons – Cresce la, con il giro d’affari del Black Friday che supererà quest’anno quota, in aumento del +15% sul 2022.Un incremento che, tuttavia, non deve trarre in inganno: per difendersi dale dagli aumenti dei, i consumatori sostanzialmente spostano gli acquisti dia novembre, in modo da anticipare i regali sfruttando gli sconti. In base alle previsioni del Codacons, ben 1 acquisto su 2 effettuato durante il Black Friday sarà un regalo di Natale anticipato.In testa alla classifica dei prodotti più gettonati durante il Black Friday ci sarà anche quest’anno l’e l’, comparto dove il 65% circa dei consumatori è intenzionato a fare almeno un acquisto – analizza l’associazione – Cresce l’interesse per il settore abbigliamento, calzature e accessori, che coinvolgerà il 58% dei cittadini che approfitteranno degli sconti, e quello della salute e prodotti di bellezza (30%).Infine il Codacons mette in guardia i consumatori da possibilidurante il Black Friday, sempre in agguato specie quando si compra sul web, e ha diffuso consigli utili per evitare fregature e brutte sorprese, tra cui l'acquisto solo da, protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo, e l'acquisto solo da venditori sicuri, controllando che nei feedback siano riportati correttamente i dati della società titolare dell’attività commerciale.