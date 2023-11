FS, Ferraris: "Necessaria programmazione investimenti per sviluppo trasporto merci su ferro"

(Teleborsa) - "per sviluppare la mobilità del Paese, dal punto di vista passeggeri ma, visto che siamo aled è un dato chenei dieci anni del nostro piano industriale": E' quanto affermato da, Amministratore delegato del, partecipando al Forum Internazionale dell’Agroalimentare organizzato a Roma da Coldiretti."In questo campo negli ultimi anni sono aumentati nettamente gli operatori privati, ma le infrastrutture rimangono sempre le stesse”, ha evidenziato Ferraris, ribadendo che è necessario "che hanno settanta anni di età. Per questo – ha aggiunto Ferraris – l’Italia ha bisogno dinei prossimi 20 anni da impiegare anche e soprattutto nelloha recentementefinalizzato alla nascita di una NewCo per lae per ampliare la rete della logistica del trasporto merci. Ferraris ha però ribadito che occorre"superando la logica dei lotti e ragionando perciò per intere opere".L'Ad del Gruppo FS ha ricordato che "nei prossimi 5 anni,all’anno" e quindi il mancato turnover, rendendo gli investimenti nelle infrastrutture non più rinviabili.Per Ferraris, il"ha avuto ile procede "in linea con i tempi, avendo già investito 6-7 miliardi dei 25 assegnatici".Per il, la proposta di Ferraris è seguire ilche vanta linee e stazioni dedicate all’Alta Velocità, "evitando quelle ibridazioni tra regionali, intercity, trani alta velocità e merci, che stanno congestionando le nostre stazioni e le nostre reti".