"Insieme per le donne": BPER portavoce dell'impegno contro la violenza economica

BPER Banca

(Teleborsa) -, istituita per il secondo anno a favore del Fondo Autonomia di, l’associazione delle organizzazioni che gestiscono centri antiviolenza e case rifugio per oltre 20 mila donne ogni anno.La campagna, attiva, è stata lanciata nell'imminenza del 25 novembre,, istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ed èe che non dispongono delle risorse economiche sufficienti per una vera autonomia economica e abitativa. Limitare l'indipendenza di qualcuno, infatti, vuol dire assumere una posizione di controllo e causare un forte stato di soggezione., una forma di costrizione che limita fortemente la possibilità delle donne di intraprendere percorsi di autonomia, non rendendole realmente libere di scegliere.L’evento di lancio della campagna fondi, tenutosi a Roma presso la prestigiosa Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, ha voluto anche rappresentare un momento di riflessione e sensibilizzazione, alla presenza di illustri figure impegnate nella promozione dei diritti delle donne e nella lotta contro la violenza. Nel corso di un dibattito moderato da, Presidente dell’associazione Amici dell’Arte Moderna, sono intervenute, Presidente di BPER Banca,, Presidente di D.i.Re,, Economista e Direttrice della School of Gender Economics all'Università Unitelma Sapienza e, Vicedirettrice de La Stampa."Siamo orgogliosi di promuovere per il secondo anno questa iniziativa che mira a sensibilizzare, unire e agire contro una forma subdola di violenza che colpisce le donne e rappresenta un ostacolo significativo per la loro autonomia e sicurezza finanziaria", ha affermato la Presidente di BPER Banca,, ricordando che "l’impegno di BPER nei confronti della comunità va infatti oltre il tradizionale ruolo bancario e dimostra l’impegno concreto nel creare un ambiente finanziario inclusivo e sicuro".La Presidente di D.i.Re,, ha affermato "e importante che la società tutta agisca per contrastare la violenza maschile alle donne. Parlare di violenza economica, le sue caratteristiche e le vie per contrastarla è sicuramente un modo efficace per disseminare conoscenza e consapevolezza".Per sostenere il progetto di raccolta fondi “Insieme per le Donne” e contribuire alla lotta contro la violenza economica è possibile effettuare una– Donne in Rete contro la violenzaal successo della raccolta fondi attraverso una donazione diretta, a cui si aggiungeranno varievolte a prevenire i fenomeni di violenza economica, tra cui la promozione di programmi difinanziaria destinati alle donne per aumentare la propria consapevolezza e le proprie abilità gestionali. In questa direzione, la Banca ha previsto il coinvolgimento di tutti i dipendenti e le dipendenti in una serie di iniziative di sensibilizzazione, divulgazione e formazione, che inizieranno nei prossimi mesi. L’Istituto realizzerà inoltre, insieme all’associazione D.i.Re, un vademecum sulla violenza economica, utile per riconoscerla, superarla ed evitarla.