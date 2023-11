Sciopero 27 novembre, torna ipotesi precettazione

(Teleborsa) -annunciata per lunedì prossimo. "Non accetto 24 ore di blocco del trasporto pubblico perché sarebbe il caos. Se applicano il buon senso non intervengo, ma se pensano di fermare tutta l'Italia per 24 ore non lo permetterò e farò tutto quello che la legge mi permette di fare". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture,entrando al Forum di Conftrasporto rispondendo a chi gli chiedeva se fosse pronto alla precettazione per lo sciopero di lunedì 27 novembre, proclamato dai sindacati di base."Qualche sindacato di base ha convocato uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale per lunedì prossimo. Siccome io ritengo che il diritto allo sciopero sia sacrosanto ma anche ilaveva detto già ieri il Ministro.Resta alta l'asticella della tensione tra Governo e Sindacati conche diserterà l'incontro di domani a. Al leader della CGIL e agli altri leader è infatti arrivato un invito da Giorgia Melon ma domani, fa sapere, sarà a Torino per lo sciopero. Alle 15 non potrà esserci, ha detto rispondendo a Daniela Preziosi durante l’evento del giornale L’Europa di Domani.E c'è anche lo spazio per una stoccatina: "Io il dono dell’ubiquità non ce l’ho, stasera parto per Torino e domani pomeriggio ho un treno. Io non posso fermare treni, devo rispettare le regole, non riesco a esserci alle 15», ha detto cavalcando la polemica sul ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida. "Vedremo come fare, siamo gente per bene ma bisognerebbe anche avere un po’ di rispetto e galateo non verso le organizzazioni sindacali ma i lavoratori"."Immagino che ci saranno altri incontri nei giorni degli altri scioperi, il 27 novembre e il primo dicembre.ha aggiunto.