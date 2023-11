Stellantis presenta Hub di Economia Circolare SUSTAINera a Mirafiori

Stellantis

(Teleborsa) -ha celebrato oggi(Circular Economy Hub, CE Hub) situato all’interno del comprensorio di. L’Azienda ha sviluppato un piano completo per concretizzare le proprie ambizioni in Economia Circolare con unbasato sulla: Reman (rigenerazione), Repair(riparazione), Reuse (riutilizzo) e Recycle (riciclo).L’obiettivo primario di questo Hub di Economia Circolare all’avanguardia è quello di, garantendo loro una durata più lunga. Quando questo non è più possibile, il materiale viene raccolto per ildall’attività di rigenerazione e da quella di smontaggio dei veicoli a fine vita, quindinel ciclo di produzione per originare nuovi pezzi e nuovi veicoli.L’Hub di Economia Circolare genereràtra le attività e favoriràStellantis sta sviluppando competenze, team e strutture percreando un ecosistema intelligente e integrato che riduce l’impatto ambientale e aiuta l’Azienda a raggiungere l’obiettivo di, Presidente di Stellantis, e, CEO di Stellantis, hanno inaugurato l’attività dello stabilimento e preso parte alla cerimonia del taglio del nastro. L’apertura dell’Hub di Economia Circolare nel comprensorio di Mirafiori, sommato al recente annuncio dell’apertura del, rafforza la presenza di Stellantis in Italia e conferma l’impegno dell’Azienda nei confronti dei dipendenti italiani."L’Hub di Economia Circolare raccoglie competenze e attività volte a creare un centro di eccellenza in Europa", ha dichiarato,CEO di Stellantis, aggiungendo "stiamo industrializzando il recupero e il riutilizzo sostenibile dei materiali, dando vita a nuove tecnologie e competenze mentre cresciamo nel settore"."Questo nostro ulteriore investimento a Torino dimostra l’impegno di Stellantis verso l’Italia nel contesto evolutivo del settore e anche lacapacità delle comunità dove siamo presenti di rinnovarsi costruendo il loro futuro", ha dichiarato il Presidente di Stellantis,per dare vita a questo sito, adottando un approccio di economia circolare: l’Hub occupa un’area totale di, di cui 55.000 metri quadrati sono stati recuperati riconvertendo una struttura parzialmente inutilizzata e riciclando più di 5.000 tonnellate di metallo proveniente da risorse obsolete. Le attrezzature e i macchinari utilizzati nella struttura sono stati recuperati da altre sedi, garantendo unrispetto all’acquisto di nuove attrezzature. Il sitoSi prevede che questo numero crescerà fino a circa 550 persone entro il 2025.L’Hub di Economia Circolare integra anche le recenti azioni di Stellantis volte a rafforzare il proprio ecosistema di elettrificazione globale e a sostenere le ambizioni di neutralità carbonica, tra cui: laper il pretrattamento nel processo delriciclo delle batterie dei veicoli elettrici, per recuperare cobalto, nichel e litio dai veicoli a fine vita e dagli scarti delle gigafactory;con Galloo per la gestione dei veicoli a fine vita;per sviluppare la conversione elettrica dei veicoli commerciali leggeri;per le materie prime e sei gigafactory, previste in Europa e Nord America;nel comprensoriodi Mirafiori.