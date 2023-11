Antitrust UK: rischi per concorrenza da accordo Hanson-MGL su materiali costruzione

Heidelberg

(Teleborsa) - A seguito di un'indagine di fase 1, la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha provvisoriamente ritenuto che il proposto acquisto di Mick George Limited (MGL) da parte di Hanson Quarry Products Europe (Hanson) sollevanell'Inghilterra orientale e nelle Midlands orientali., che è interamente controllata da, una multinazionale di materiali da costruzione, è uno dei principali produttori e distributori di materiali da costruzione del Regno Unito, con impianti di produzione e clienti in tutto il Regno Unito.è uno dei principali fornitori del settore edile nell'Inghilterra orientale e nelle Midlands orientali."Questi prodotti rappresentano un input importante per i progetti di costruzione, quindi una perdita di concorrenza tra due dei principali fornitori potrebbe comportare un aumento dei costi di costruzione per le imprese e gli enti pubblici - ha commentatodella CMA - In molte aree in cui sono attive entrambe le aziende, rimarrà una concorrenza sufficiente. Ma in alcuni mercati locali, dove non esistono alternative sufficientemente forti all'attività derivante dalla fusione, l'accordo potrebbe limitare la scelta dei clienti"."A meno che le aziende non propongano una soluzione, dovremodella riduzione della concorrenza in queste aree locali", ha aggiunto.Hanson e MGL hanno oraalle preoccupazioni della CMA. Se non saranno in grado di farlo, la fusione verrà sottoposta a un'indagine approfondita di fase 2.