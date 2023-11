Eventi e scadenze del 24 novembre 2023

Mercoledì 22/11/2023

Giovedì 23/11/2023

Venerdì 24/11/2023

Dhh

(Teleborsa) -- Allianz MiCo Milano - Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. Con 70 sessioni di dibattito e oltre 400 relatori. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori- Canada - Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, partecipa al Summit EU-Canada- Nuova Fiera del Levante, Bari - Il grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l’industria manifatturiera. Tre i filoni tematici: formazione, digitalizzazione e sostenibilità. Importante occasione per conoscere le principali innovazioni tecnologiche nell’ambito dei processi industriali, sia nelle aree espositive che in quelle dimostrative- Milano - IV edizione dell’evento di riferimento per i player assicurativi e non solo, organizzato da Italian Insurtech Association. Quest’anno il Summit ha più date con speaker italiani e internazionali per incrementare le tematiche trattate: insurtech, fintech, AI e nuove tecnologie con focus dedicato alle nuove competenze digitali- Villa Miani, Roma - Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti. Appuntamento annuale che riunisce i maggiori esperti, opinionisti, esponenti del mondo accademico, rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economiche, finanziarie e politiche. Presenti, tra gli altri, i ministri Salvini, Tajani, Lollobrigida, Urso, Sangiuliano, Calderone e Fitto- Pamplona - Riunione informale dei ministri per le Pari opportunità- St John's, Canada - Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, rappresenteranno l'UE. I leader sottolineeranno l'impegno condiviso di UE e Canada a favore dei valori democratici, del multilateralismo e dell'ordine internazionale basato su regole quale fondamento della loro relazione- Slovacchia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Bulgaria e Liechtestein - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Baveno - Il Forum, promosso dal MiTur, vedrà la presenza del Governo, di istituzioni internazionali, degli assessori regionali e degli operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere un confronto sul valore del Turismo e la sua centralità per l'Italia. Saranno presenti, tra gli altri, la Presidente del Consiglio Meloni, il Presidente del Senato La Russa e i ministri Santanchè, Sangiuliano, Lollobrigida e Locatelli- La Nuvola, Roma- Fiera internazionale di Arte moderna e contemporanea. Grandi spazi espositivi dedicati alle gallerie nazionali e internazionali, alle nuove proposte artistiche, show e stand dedicati a singoli artisti. Dalla pittura alle installazioni, dalla scultura alle performance, dalla videoarte alla digital art e alla street art12:00 -- Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, partecipa al Forum Internazionale dell’Agroalimentare Coldiretti in videocollegamento- Chiusura anticipata della Borsa di New York- Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive