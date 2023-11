Unidata, TP ICAP Midcap avvia copertura con Buy e TP a 60 euro

Unidata

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap hasul titolo, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan, con un target price pari a(upside potenziale del 55%) e raccomandazione "". Chiamando Unidata un "next-gen service provider", gli analisti sottolineano che il portafoglio diversificato sarà sfruttato in un contesto favorevole, mentre l'acquisizione di TWT amplia la presenza geografica."In un ambiente in cui gli sforzi di digitalizzazione e l'accessibilità alla fibra sono in rapido aumento - si legge nella ricerca - stimiamo che il gruppo dovrebbe essere in grado di generare un, guidato da: (i) costante implementazione della propria fibra rete infrastrutturale; realizzazione delle loro diverse JV (Unifiber, Unicenter e Unitirreno); (iii) acquisizione di nuove società B2B, B2C e P.A. clienti; (iv) integrazione del Gruppo TWT.Secondo TP ICAP Midcap, entro il 2027 la divisione Retail peserà il 78% sulle vendite totali (rispetto al 63% nell'anno fiscale 2022). Questo sviluppo, a sua volta, si riflette positivamente sulle stime del, che dovrebbeentro il 2027.D'altro canto, a causa della natura capital intensive del segmento Infrastrutture, ildiminuirà al 18,5% entro il 2025 (a causa di un piano cumulativo disuperiore a 50 milioni di euro) per poi seguire la stessa tendenza al rialzo (tuttavia a un ritmo più lento) per raggiungere il 19% entro il 2027, riflettendo l'aumento dei livelli di D&A.