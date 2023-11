Agatos esclusa da indice FTSE Italia Growth

Agatos

(Teleborsa) - In seguito alla sospensione a tempo indeterminato dalle negoziazioni delle azioni di, holding quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico, FTSE Russell ha comunicato l'della società daglicon efficacia dal 29 novembre 2023.Lo scorso 2 ottobre la società aveva reso che, a causa della delibera del CdA del 28 settembre 2023 dioltre il 30 settembre 2023, come da previsione regolamentare, Borsa Italiana ha provveduto alla sospensione delle negoziazioni sul titolo azionario e su tutti gli altri strumenti quotati della società.