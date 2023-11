Banca Valsabbina arriva a 71 filiali con apertura ad Alessandria

(Teleborsa) -, la principale banca popolare di Brescia, prosegue la sua espansione geografica, rafforzando la propria presenza in Piemonte con l'. Diventano quindi tre le province presidiate nella regione, dove la banca è già presente dal 2019 a Torino e, dallo scorso anno, ad Asti.Da oggi la rete territoriale di Banca Valsabbina conterà: 43 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona, 3 a Milano, 2 a Monza-Brianza e 15 tra Alessandria, Asti, Bergamo, Bologna, Cesena, Mantova, Modena, Padova, Parma, Pavia, Reggio Emilia, Torino, Trento, Treviso e Vicenza.Banca Valsabbina ricorda anche che è stato recentemente autorizzato il piano di ampliamento della propria rete territoriale, che prevede l'apertura di 5 nuovi sportelli nei principali capoluoghi del Nord Italia, portando quindi la"La nuova filiale rientra nella nostra strategia di crescita: oltre ad Alessandria abbiamo pianificato l’apertura di altre quattro nuove filiali, muovendoci- ha commentato, Vice Direttore generale Vicario di Banca Valsabbina - Diverse analisi citano la riduzione del numero degli sportelli e la conseguente desertificazione bancaria, noi crediamo invece che per essere una Banca del territorio sia necessaria anche la presenza fisica, per essere davvero il riferimento della nostra clientela".