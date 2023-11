Gismondi 1754, ValueTrack abbassa il fair value

Gismondi 1754

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato a(dai precedenti 7,40 euro per azione) ilsul titolo, società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma e quotata su Euronext Growth Milan. Il peggioramento si basa sullae surispetto a un mese fa (aggiornamento precedente), con i prezzi delle azioni stabili ma utili di consensus inferiori dopo la stagione degli utili del 3Q23.Pur continuando a credere che ladovrebbe guidare la maggior parte dei dati finanziari dell'anno fiscale 2023 per Gismondi 1754, ValueTrack ha adeguato le stime per tenere conto dei ricavi del terzo trimestre inferiori alle previsioni e dell'elevata incertezza e della scarsa visibilità sulle prospettive del settore del lusso per i trimestri futuri. La revisione al ribasso delle previsioni organiche è parzialmente controbilanciata dal(l' annuncio dell'acquisizione è arrivato a metà novembre), che sarà consolidata a partire da gennaio 2024.Nelgli analisti prevedono unpari a 26,6 milioni di euro (21% CAGR),a 4,4 milioni di euro (margine 17%) e indebitamento netto a 5,6 milioni di euro.