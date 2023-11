Iryo compie un anno con 5,2 milioni passeggeri

(Teleborsa) - Circa, un tasso di riempimento dei treni del 70%,. Sono numeri importanti quelli che hanno caratterizzato il primo anno di attività di, la società controllata dalla capofila del Polo Passeggeri delche opera nel settore dell’alta velocità in Spagna.Operativa dal 25 novembre 2022, la compagnia del Gruppo guidato daè pronta a guardare al futuro con nuovi obiettivi tra cui la messa in servizio dal 2026 di tre nuovi treni alta velocità Frecciarossa e il nuovo collegamento Barcellona - Siviglia a partire dal prossimo 10 dicembre. Con uninvestimento da 800 milioni di euro la società spagnola di Trenitalia opera fra le principali città iberiche grazie all'aggiudicazione del pacchetto B – il secondo per maggior numero di frequenze dopo quello assegnato a Renfe – nella gara lanciata da ADIF nel novembre 2019 per la liberalizzazione del trasporto ferroviario spagnolo.Come si legge su FS News, il portale di informazione del Gruppo Ferrovie dello Stato, dopo le prime corse tra Madrid, Barcellona e Saragozza, inaugurate un anno fa,undici coppie di treni hanno iniziato a collegare giornalmente Madrid, Valencia e Cuenca. Il, poi, il servizio ha raggiunto le città iberiche di Siviglia, Malaga, Antequera e Cordoba a cui si sono aggiunte, dal 2 giugno, Alicante e Albacete. Un successo testimoniato anche dal riconoscimento come azienda innovatrice nel trasporto terrestre ricevuto ad Alicante dalla Asociación de Relaciones Empresariales del Mediterraneo (REM). Giorni fa, inoltre, Iryo ha ricevuto il titolo di ‘Empresa del año’ rilasciato dalla rivista Capital. Premi alla qualità del servizio offerto, che si coniuga anche con una marcata attenzione agli aspetti della sostenibilità.Un successo testimoniato anche dal riconoscimento come azienda innovatrice nel trasporto terrestre ricevuto ad Alicante dalla Asociación de Relaciones Empresariales del Mediterraneo (REM). Giorni fa, inoltre,ha ricevuto il titolo di 'Empresa del año' rilasciato dalla rivista Capital. Premi alla qualità del servizio offerto, che si coniuga anche con una marcata attenzione agli aspetti della sostenibilità. I convogli di, infatti, sono riciclabili ale consentono un risparmio dell’80% di anidride carbonica per passeggero-chilometro, come attestato dalla Certificazione di Impatto Ambientale (Epd). Inoltre, nel suo primo anno di vita la compagnia spagnola ha anche puntato sull’attraverso diversi accordi siglate con le aziende del settore turistico e dei trasporti per offrire biglietti combinati ed esperienze integrate di viaggio.