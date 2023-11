Assicurazioni: premiati i vincitori degli Insurtech Award durante l'Italian Insurtech Summit 2023

(Teleborsa) - Si sono concluse settimana scorsa le"Out Of The Box", l’evento di riferimento del mondo Assicurativo, che ha visto l’affluenza die che proseguirà questa settimana, fino alin presenza presso la cornice de Le Village by CA Milano (Corso di Porta Romana, 61)., il riconoscimento con il quale Italian Insurtech Association ha premiato le migliori realtà che nel 2022/2023 si sono distinte per capacità innovativa e di eccellenza in 24 categorie che meglio rappresentano il concetto di Insurtech.Il Consiglio Direttivo di IIA ha selezionato i candidati e scelto un vincitore per ciascuna categoria per riconoscere le imprese più innovative e dal maggiore impatto sul settore assicurativo."Gli Insurtech Awards concludono questi primi due giorni dell’Italian Insurtech Summit 2023, che anche quest’anno ha visto una nutrita partecipazione da parte della community assicurativa. Molti i player innovativi che hanno partecipato a questa edizione, molte le aziende giovani e piene di talento che si sono susseguite sul palco e che stanno traghettando l’industria assicurativa nel mondo digitale, per affrontare le sfide epocali del nostro tempo. - Ha dichiarato, che aggiunge: "In queste prime due giornate è emersa una direzione chiara: l’innovazione sarà la chiave di volta per rimanere competitivi nel mercato. Il Summit continua questa settimana: parleremo di formazione per i nuovi talenti e cosa possiamo fare per rendere attrattivo questo settore".