Carlyle Group e WP Carey entrano nell'S&P MidCap 400

(Teleborsa) -ha annunciatogli indici S&P MidCap 400 e S&P SmallCap 600, che entreranno in vigore prima dell'apertura delle negoziazioni di giovedì 30 novembre.sostituirànell'indice. ICU Medical sostituirànell'indice S&P SmallCap 600.sta acquisendo PacWest Bancorp in un accordo che dovrebbe essere completato a breve; dopo la fusione, Banc of California rimarrà nell'indice S&P SmallCap 600. ICU Medical è più rappresentativa dello spazio di mercato delle small cap.sostituirànell'. Worthington Industries sostituirànell'S&P SmallCap 600. Aretec Group sta acquisendo Avantax in un accordo che dovrebbe essere completato a breve. Worthington Industries è più appropriata per l'S&P SmallCap 600 con uno spin-off che dovrebbe essere completato all'inizio di dicembre.Infine,sostituirànell'indice. Clayton, Dubilier & Rice acquisirà Veritiv Corporation in un accordo che dovrebbe essere completato a breve.