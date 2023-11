DHH, ValueTrack conferma fair value e apprezza aumento redditività

DHH

(Teleborsa) - ValueTrack ha confermato ailsu, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati dei primi nove mesi 2023 Gli analisti scrivono che DHH ha annunciato alcuni dati finanziari per i 9M23 che sottolineano "une una posizione debitoria netta più elevata a causa del cash out di M&A".ValueTrack ha sostanzialmente mantenuto invariate le stime P&L 2023-2025, tenendo conto dei recenti cash out dell'M&A nello stato patrimoniale. Ora si aspetta:a 44,1 milioni di euro nel 2025 (CAGR22-25 al 14%);a circa 33,7% e 21,6%, rispettivamente, nel 2025; posizione diche raggiungerà il picco di 4,3 milioni di euro entro la fine del 2025, potenzialmente destinata ad ulteriori operazioni di M&A.