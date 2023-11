easyJet torna in utile nel 2023 e annuncia ripristino dividendo

easyJet

(Teleborsa) - La compagnia low cost britannicaha chiuso l'anno fiscale 2022-2023 con un, che si confronta con una perdita 2022 di 208 milioni di sterline, mentreante-imposte è pari a( perdita di 178 milioni di sterline nel 2022)(da 5.769 milioni di sterline) soprattutto grazie alla forza del pricing, all'aumento della capacità volata, al miglioramento dei load factor e alla continua crescita di easyJet holidays. I costi principali del Gruppo sono aumentati del 30%, raggiungendo i 7.716 milioni di sterline di riflesos anche al significativo incremento del costo del carburante ed alle pressioni inflazionistiche.easyJet ha anche annunciato il, pagabile all'inizio del 2024, e prevede un aumento del pay-out al 20% del profitto netto di esercizio dell’anno finanziario 2024. Potenziale futuro aumento del livello di pay-out da valutare nei prossimi anni.Previsioni positive per l’anno finanziario 2024 (1 ottobre 2023 – 30 settembre 2024), in cui sono attesi 42 milioni di posti a sedere nel primo semestre, in crescita dell’11% rispetto al 2023 e 59 milioni di posti a sedere nel secondo semestre, in crescita dell’8% rispetto al 2023.