Settore pulizie: protocollo d'intesa Issa Pulire Network- Legacoop Produzione e Servizi

(Teleborsa) -per sostenere la continua qualificazione degli operatori e il processo di modernizzazione del comparto, difendendo al contempo la professionalità e la dignità di lavoratrici e lavoratori che svolgono attività di pulizia, servizi integrati e facility management: è lo scopo deltrarappresentante in Europa, Medio Oriente e Africa di ISSA.- spiega la nota -“Il protocollo è un atto formale per sigillare una collaborazione che coinvolge le nostre organizzazioni da molti anni, - dichiaranoDirettore Legacoop Produzione e Servizi eCEO Issa Pulire Network - consapevoli che i settori del facility management, servizi di pulizia e multiservizi svolgono un ruolo fondamentale per l’economia. Un mondo complesso che ha bisogno di alleanze strategiche per poter essere rappresentato sia a livello nazionale che internazionale. Grazie a questa alleanza gli associati di entrambe le organizzazioni avranno più servizi a disposizione e il settore avrà una maggiore visibilità e forza per affrontare le sfide del futuro”.Riconoscendo la fondamentale importanza di attività essenziali quali sono le attività di pulizia,facility management e servizi integrati, le Associazioni - conclude la nota - "dichiarano il reciproco impegno in difesa della qualità del lavoro del comparto,anche attraverso la promozionedella forma cooperativa e i suoi valori distintivi, favorendo l’aggiornamento continuo delle competenze per gli addetti del settore, facendo ricorso anche agli strumenti formativi del sistema Legacoop e di ISSA Pulire Network".