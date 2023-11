Neutralità carbonica, Troncone (AdR): "Massicci investimenti su transizione ambientale"

(Teleborsa) -, comee gli altri player del trasporto aereo e nazionale sono focalizzati sullae sulla, con l'obiettivo di riuscire a centrare gli ambiziosi target fissati dall'UE al 2030 ed al 2050. In questa direzione vanno una, come lo sviluppo deled altre iniziative di più lungo periodo. Lo ha spiegato, Amministratore delegato di, in occasione dell'evento"Giornata molto molto importante quella organizzata da ENAV, che è uno dei grandi contributori alla transizione ambientale del settore aereo", ha commentato Troncone, ricordando che l'azienda "è uno dei grandi contributori alla transizione ambientale del settore aereo"."In questa direzione anche. E' un'azienda carbon neutral già dal 2013, quindi oltre dieci anni prima che si ponesse l'obiettivo al 2030 e ben prima delle scadenze poste dagli Accordi di Parigi. Lo faremodi transizione al fotovoltaico ed attraverso ladi veicoli. Attraverso la realizzazione di unche verranno realizzati dall'aeroporto di Fiumicino, che poi supporteranno anche le ricariche dei nostri passeggeri. Quindi anche"."Rimane poi lache è la partita più complessa e più complicata", ha spiegato Troncone, aggiungendo "e concerne l'utilizzo delcon il "contributo imprescindibile di Eni"."La nostra sarà unaa questo obiettivo europeo e poi dovremmo poi traghettare dal 2030 al 2050 quello che rimarrà da fare, che non è poco. Leper il medio-lungo periodo sono ancora, però ci stiamo lavorando. Stiamo lavorando anche nell'ambito delche è un tavolo congiunto in cui tutti gli attori del settore aereo ma anche quelli fuori del settore aereo, come Eni, Ferrovie, Enel e tutti gli altri grandi campioni nazionali, si riuniscono persu basi scientifiche e industriali".