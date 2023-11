Obbligazionario e valute, le attese di ANIMA per il 2024

(Teleborsa) - Nel 2024 laresterà elevata, specie nella prima parte dell’anno, sulla scorta delle attese di un’eventuale fase di rallentamento più marcato dell’economia statunitense. Le condizioni diventeranno più favorevoli dopo l’estate, con lo scenario macro in miglioramento e le banche centrali più accomodanti. È quanto prevede ildiche suggerisce "un’allocazione bilanciata con una crescente preferenza per i settori più difensivi, che tendono ad essere più resilienti durante le fasi di debolezza dei mercati."Una volta intravisto il bottom degli, sarà opportuno aumentare nuovamente l’investimento in, quali, che tendono ad essere più penalizzati durante le fasi di correzione. A, l’approccio attuale è contraddistinto da un sovrappeso sugli, la cui performance positiva dovrebbe evitare che altre aree caratterizzate da una crescita meno robusta siano eccessivamente penalizzate", prosegue il rapporto."Dopo un anno di performance nel complesso ancora deludenti, per il 2024 siamo costruttivi suie ci aspettiamo ritorni positivi – si legge nel Global Outlook 2024 per quel che riguarda l'Obbligazionario Governativo Paesi sviluppati –. Anche se le banche centrali, e in particolare la, sono ancora lontane dal pivot, la crescita in rallentamento e un processo disinflativo che si sta consolidando, seppur in modo non lineare, suggeriscono che gli investimenti obbligazionari abbiano un profilo rischio-rendimento migliore che non a fine 2022. Siamo più costruttivi suiche suie ci aspettiamo una performance moderatamente positiva dei: da una parte unapiù accomodante potrebbe essere un fattore di supporto, ma dall’altra diversi rischi idiosincratici paiono sottostimati".Sul fronte delle, ANIMA indica che "a inizio 2024 ildovrebbe restare ben supportato, complice la debolezza dell’euro, ma i massimi contro la divisa unica sono già stati probabilmente segnati. Con l’avvicinarsi del pivot della Fed, verso metà anno, il biglietto verde perderà progressivamente forza". "Siamo costruttivi sullo: dopo aver atteso per tutto il 2023, la Banca del Giappone è ormai pronta a normalizzare la politica monetaria e abbandonare il regime di tassi negativi, spinta dal rischio che l’inflazione si consolidi sopra il 2% – prosegue il rapporto –. Manteniamo un giudizio costruttivo sulla, condizionatamente al venir meno della forza del dollaro (i fondamentali macroeconomici del Regno Unito rimangono poco convincenti, con una crescita assente e prezzi ancora alti)ù"."Gli investitori di tutto il mondo sono entrati nel 2023 con la speranza che potesse essere l’anno della svolta. Nelle attese del mercato, il rallentamento di inflazione e crescita avrebbe dovuto indurre le banche centrali a iniziare a ridurre l’intensità della stretta monetaria avviata nel 2022. Con queste premesse, la fiducia degli operatori era largamente riposta nel mercato obbligazionario governativo, dal quale si credeva potessero arrivare le maggiori soddisfazioni dopo il crollo dell’anno precedente. Al mercato azionario, invece, si guardava con più prudenza, quantomeno per quanto riguarda la prima parte dell’anno", hanno sottolineato, Head of Investment Research & Advisory, e, Direttore Investimenti, ANIMA –. Oggi, con il senno di poi, possiamo dire che il 2023 non è stato l’anno della svolta, ma l’anno della sua preparazione. E su questa svolta noi continuiamo a scommettere per il 2024. Sono gli sviluppi macro a spiegare, da un lato, perché questo cambio di direzione sia avvenuto solo parzialmente nel 2023 e, dall’altro, le ragioni che lasciano presagire che tale processo si completerà nel 2024".