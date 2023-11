Piaggio, Tribunale Ue conferma validità del marchio "Vespa"

Piaggio

(Teleborsa) - Vittoria per. Ilha dato ragione all’azienda affermando che il marchio corrispondente alla forma di uno" è riconoscibile in tutto il territorio dell’Ue, ribaltando quindi la decisione dell'Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale () incaricato di gestire i marchi, i disegni e modelli dell’Ue che nel 2021 aveva deciso di accogliere la richiesta della cinesedi annullare la registrazione della proprietà intellettuale per ilcorrispondente alla forma di uno scooter "Vespa" ottenuta dall'azienda italiana nel 2014.Il Tribunale ha sancito infatti che un marchio Ue registrato non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, ha acquisito undopo la. Piaggio aveva presentato a Euipo moltipertinenti – sondaggi d’opinione, volume delle vendite, presenza della "Vespa" al Museum of Modern Art di New York – per dimostrare il carattere iconico della "Vespa" e quindi la sua riconoscibilità globale nell’insieme dell’Unione. Annullando la registrazione del marchio, l’Euipo ha dunque commesso un errore di valutazione di tali elementi, secondo il Tribunale Ue.