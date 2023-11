Positiva Wall Street, occhi a dichiarazione su politica monetaria

Dow Jones

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,24%, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 4.555 punti. Leggermente positivo il(+0,3%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,27%).Gli investitori hanno monitorato ledi funzionari della Federal Reserve. ha affermato di essere "sempre più fiducioso che la politica sia attualmente ben posizionata per rallentare l'economia e riportare l'inflazione al 2%", mentre ha detto che il suo "outlook economico di base continua a prevedere che dovremo aumentare ulteriormente i tassi per mantenere la politica sufficientemente restrittiva da riportare l'inflazione al nostro obiettivo del 2% in modo tempestivo".Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,50%.del Dow Jones,(+1,45%),(+1,39%),(+1,24%) e(+1,10%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,81%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,23%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,99%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,65%.(+18,06%),(+5,37%),(+4,54%) e(+4,52%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,26%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,83%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,66%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,84%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PIL, trimestrale (atteso 4,9%; preced. 2,1%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 8,7 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 218K unità; preced. 209K unità)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,7%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)14:45: PMI Chicago (atteso 45 punti; preced. 44 punti).