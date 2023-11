Saipem si aggiudica due contratti offshore da 1,9 miliardi di dollari

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, si è aggiudicata, uno in Guyana e l’altro in Brasile, delIl primo contratto è stato assegnato daper il progetto di sviluppo del giacimento petrolifero di Whiptail, ubicato nel blocco di Stabroek, nelle, a una profondità di circa 2.000 metri. Lo scopo del lavoro di Saipem comprende la progettazione, la fabbricazione e l'installazione di strutture subacquee, risers, flowlines e ombelicali per un grande impianto di produzione sottomarino.Il secondo contratto è stato assegnato daper il progetto Raia, lo sviluppo di un giacimento pre-salt di gas e condensato nel bacino di Campos, situato a circa 200 km. Lo scopo del lavoro di Saipem comprende il trasporto e l'installazione offshore di una condotta sottomarina per l’esportazione del gas e delle strutture associate, in acque profonde circa 2.900 metri, e le attività di perforazione orizzontale per l'approdo costiero.Le due aggiudicazioni confermano - si legge in una nota - "la competitività dell'offerta di Saipem nei processi di gara e la capacità di costruire partnership a lungo termine basate su prestazioni costanti" e "di Saipem per tutto il 2027".