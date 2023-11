d’Amico entra nel FTSE Italia Mid Cap Index

d’Amico International Shipping

(Teleborsa) -, società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna annuncia che, a partire dal 15 dicembre, entrerà a far parte dell’indice FTSE Italia Mid Cap.L'Indice FTSE Italia Mid Cap include le azioni delle 60 aziende con la maggiore capitalizzazione di mercato quotate sui mercati MTA e MIV di Borsa Italiana, posizionate subito dopo le prime 40 aziende, che compongono l’indice FTSE MIB. Questo indice fa parte della serie di indici FTSE Italia, che offre agli investitori un set completo e complementare di indici con cui valutare le performance dei principalisegmenti del mercato italiano., ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di entrare a far parte dell’indice FTSE Mid Cap e desidero esprimere profonda gratitudine per la dedizione e l'impegno della nostra squadra. Questoe guardiamo con fiducia alle opportunità che genererà. Estendo i miei sinceri ringraziamenti ai nostri azionisti per il loro continuo sostegno e non vedo l'ora di navigare insieme attraverso questo nuovo capitolo di successo".