Emak, Intermonte abbassa target price e conferma Outperform

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 1,70 euro, per revisione stime e risk-free rate al 4,5%) ilsu, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, e mantenuto ilsul titolo a "".La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del terzo trimestre 2023 , che gli analisti che sottolineano che Emak ha riportato, ma con una. Inoltre, il debito netto si è attestato a 186,5 milioni di euro alla fine del terzo trimestre, in calo di circa 26 milioni di euro su base trimestrale grazie a un buon risultato in termini di ottimizzazione del NWC.Nonostante un contesto macroeconomico difficile, il management prevede una crescita modesta delle vendite su base annua nel quarto trimestre. Sebbene ciò rappresenti un chiaro miglioramento sequenziale nel trend del fatturato (grazie in parte al fatto che la base di confronto diventa sempre meno impegnativa), i numeri impliciti di Intermonte del 4° trimestre appaiono ora eccessivamente impegnativi e il broker ha quinditagliando i ricavi dell'anno fiscale del 2,2% e l'EBITDA Adjusted del 5,4%. Per gli anni successivi, lascia invariate le stime di crescita del fatturato e di progressione dei margini, ma dato il punto di partenza più basso ciò si traduce comunque in un taglio di circa il 5% nell'EBITDA Adjusted."I risultati confermano una, destinato a proseguire ulteriormente nel 4° trimestre, quando dovrebbe tornare a crescere dopo essere sceso per cinque trimestri consecutivi - si legge nella ricerca - Segnali positivi ci sono stati anche sulla generazione di cassa, che dovrebbe quindi consentire alla società di raggiungere un FCF di 20 milioni di euro quest'anno, sufficiente a finanziare interamente l'acquisizione di Bestway completata all'inizio dell'anno".