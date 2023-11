Eurazeo chiude sesto fondo Direct Lending con raccolta di 2,3 miliardi

(Teleborsa) -annuncia di avercon una raccolta complessiva di, di cui 2,1 miliardi di euro provenienti da investitori terzi. Un risultato superiore all’obiettivo iniziale di 2 miliardi di euro, che consente all’intero programma di Private Debt di Eurazeo di raggiungere, considerando i 900 milioni di euro raccolti da investitori retail.Il successo dell’ultima raccolta rafforza la posizione diin Europa. Un tale risultato è stato frutto sia di un team di comprovata esperienza nel Private Debt, sia del successo di cinque precedenti generazioni di fondi.Eurazeo beneficia, infatti, della rinnovata fiducia dei suoi investitori di lunga data, attraendone di nuovi, sia francesi che internazionali. Attualmente oltre il(Francia esclusa),Dal suo lancio,. Il fondo Private Debt VI hain tutta Europa, attive in settori resilienti e non ciclici, come ad esempio quello dei servizi alle imprese, l’healthcare, i servizi finanziari e l’information tecnology.Attualmente la strategia Private Debt di Eurazeo rappresenta. Il suo team internazionale, composto da oltre 20 investitori esperti, fornisce servizi di finanziamento (principalmente senior debt ma anche subordinato) a PMI europee con valutazioni comprese tra 30 e 300 milioni di euro., il team ha contribuito a finanziare, con impegni complessivi pari adi euro.