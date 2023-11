Popolare di Lajatico, Vangelisti e Chellini nuovi vice direttori generali

(Teleborsa) -, istituto di riferimento della provincia di Pisa, ha comunicato che il Vice Direttore Generale, dopo 45 anni di permanenza in azienda, ha rassegnato le proprie dimissioni, per, con decorrenza 1° dicembre 2023.Il CdA ha quindi nominato, con decorrenza 1° dicembre 2023, due nuovi Vice Direttori Generali, individuati nelle persone di, come Vicario, e, già nell'organico di Banca Popolare di Lajatico, rispettivamente dal 1988 e dal 1992, con crescenti e progressivi incarichi di responsabilità.