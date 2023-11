Riforma Patto, verso taglio 1% annuo debito-PIL

(Teleborsa) - Nell'ultima idea di compromesso circolata in vista dell'Ecofin del 7 dicembre prevede un taglio del debito annuoda iniziare già durante il primo piano di spesa e subito dopo l'aggiustamento per riportare il deficit entro il 3%.Lo apprende l'Ansa che cita fonti vicine alla trattativa spiegando che "obiettivo di salvaguardia sul deficit, orizzonteL".Proprio nelle scorse ore, era arrivato il monito della BCE: "sulla revisione del Patto di stabilità e di crescita "potrebbe creare più incertezza che potrebbe portare a ulteriori aumenti di rendimenti e differenziali (spread), specialmente nei paese che non riescono a tenersi in linea con le regole del Patto", ha affermato il vicepresidente della Bce,nella conferenza stampa di presentazione del Rapporto sulla stabilità finanziaria."è in fase di elaborazione da anni, ma sono ottimista sul fatto che Stati membri raggiungano un compromesso entro la fine dell'anno, come si sono impegnati a fare".Ha sempre professato moderato ottimismo, il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni che in più occasione ha spiegato come "il Consiglio Ecofin ha segnato unLa Commissione continuerà a lavorare per agevolare un buon compromesso che preservi sia gli obiettivi chiave sia il delicato equilibrio della nostra proposta", aveva detto intervenendo alla Conferenza annuale sulla ricerca a Bruxelles."Uno dei principali obiettivi di questa riforma è garantire che,, ha spiegato Gentiloni.