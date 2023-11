Risparmio gestito, a ottobre deflussi per 8 miliardi. Appetito retail per bond

Intesa Sanpaolo

Amundi Group

Anima Holding

(Teleborsa) - A fine ottobre 2023 ildelammontava a 2.195 miliardi di euro, mentre nel mese laha registrato 8,15 miliardi di euro di deflussi, afferenti principalmente alla voce delle gestioni di portafoglio istituzionali (-6,2 miliardi di euro). È quanto emerge dai dati preliminari dellaelaborata dall'Ufficio Studi che, per ottobre, stima un effetto mercato negativo dell'1%.Entrando nel dettaglio dei, la categoria ha terminato il mese con un saldo negativo di 3,1 miliardi di euro: persiste il segno meno per bilanciati (-2 miliardi di euro), flessibili (-3,4 miliardi di euro) e in misura minore anche azionari (-416 milioni di euro).All'opposto, prosegue l'interesse degli investitoriper iche, a ottobre, hanno attratto 2,16 miliardi di euro di nuovi capitali, dato che porta la raccolta di questo comparto da inizio anno a +18,36 miliardi di euro.In positivo anche il saldo deia +1,2 miliardi di euro a ottobre. Il dato complessivo delle gestioni collettive risulta così pari a -1,9 miliardi di euro.Considerando i fondi aperti e le gestioni di portafoglio, alper raccolta netta si piazza Jpmorgan Asset Management con 540,4 milioni di euro, seguito da Ubs Asset Management con 375,9 milioni di euro e M&G Investments con 204,7 milioni di euro.Tra le società che chiudono ottobre 2023 in, al primo posto c'è il gruppocon -5.002,5 milioni di euro, seguito dacon -1.733,9 milioni di euro ea -1.428,4 milioni di euro.