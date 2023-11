UE, intervento di AMCO su Ferrarini non costituisce aiuto di Stato

(Teleborsa) - Laha concluso che l'intervento di, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati, nell'ambito della procedura giudiziaria pre-fallimentare dinon costituisce unai sensi della normativa UE.Ferrarini è una società italiana attiva nel settore alimentare. Nel 2019, a seguito di difficoltà finanziarie, la società ha avviato una procedura prefallimentare. In tale contesto, un consorzio costituito da un partner industriale, la Pini Italia, insieme ad AMCO, in qualità di socio finanziario, ha proposto un accordo che è stato accettato dai creditori della Ferrarini nel 2022 e ratificato con decreto giudiziario nel 2023. AMCO ha successivamente acquisito unapari al 20% del capitale sociale della Ferrarini e le ha concesso undi 12 milioni di euro.Nel 2020, undella Ferrarini hasostenendo che l'intervento nel procedimento giudiziario da parte di AMCO, il cui capitale è interamente detenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze, costituirebbe un aiuto di Stato illegale e incompatibile.Sulla base delle informazioni ricevute dall'Italia e dal denunciante, la Commissione ha concluso che l'intervento finanziario di AMCO nella procedura pre-fallimento non costituisce un aiuto di Stato, in quanto le misure (prestito e partecipazione di minoranza) non sono imputabili allo Stato e non conferiscono un vantaggio economico a Ferrarini. In particolare, la Commissione ha stabilito chenella procedura di gara.Il consiglio di amministrazione di AMCO è intervenuto al fine di massimizzare il recupero dei crediti di AMCO nei confronti di Ferrarini e Pini investirà ingenti risorse. Infine, il prestito concesso da AMCO èe pertanto il finanziamento fornito è conforme al criterio dell'operatore in un'economia di mercato (creditore/investitore) ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.