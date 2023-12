Bank of Montreal, utili 4° trimestre calano più delle attese

Bank of Montreal

(Teleborsa) -(BMO) ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 31 ottobre 2023) con undi 1.617 milioni di dollari, rispetto a 4.483 milioni di dollari di un anno fa, e undi 2.150 milioni di dollari, rispetto a 2.136 milioni di dollari un ano fa. L'(EPS) è stato pari a 2,06 dollari (vs 6,51 dollari), mentre l'a 2,81 dollari (vs 3,04 dollari). Gli analisti, secondo dati LSEG, si aspettavano un EPS rettificato di 2,85 dollari.Glisono state pari a 446 milioni di dollari, rispetto a 226 milioni di dollari. Isono stati pari a 433 milioni di dollari (582 milioni di dollari al lordo delle imposte), contro i 145 milioni di dollari (193 milioni di dollari al lordo delle imposte) dell'anno precedente. La banca canadese ha acquisito la banca regionale statunitense Bank of the West a febbraio.