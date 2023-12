BF, aumento capitale sottoscritto al 79,35%

B.F.

(Teleborsa) - Durante il periodo di offerta in opzione delle Nuove Azioni ai titolari di azioni ordinarie, iniziato il 13 novembre 2023 e conclusosi il 30 novembre 2023, estremi inclusi, con riferimento all’aumento di capitale a pagamento di BF, in via scindibile, per un importo massimo di euro 299.295.304 e con emissione di massime n. 74.823.826 azioni ordinarie BF, sono stati esercitati n. 148.436.020 diritti di opzionee, conseguentemente, sono state sottoscritte n. 59.374.408 Nuove Azioni, pari aldel totale delle Nuove Azioni offerte, per un ammontare complessivo pari a Euro 237.497.632.Al termine del Periodo di Opzione risultano, pertanto, non esercitati n. 38.623.545 diritti di opzione relativi alla sottoscrizione di complessive n. 15.449.418 Nuove Azioni, pari al 20,65% del totale delle Nuove Azioni offerte per un ammontare complessivo pari a Euro 61.797.672.I Diritti Inoptati saranno offerti da BF sul mercato regolamentato Euronext Milan nelle sedute del 11, 12 e 13 dicembre 2023, salvo chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di sottoscrizione di Euro 4,00 per ciascuna Nuova Azione (di cui Euro 1,00 da imputarsi a titolo di capitale ed Euro 3,00 da imputarsi a titolo di sovrapprezzo), nel rapporto di n. 2 Nuove Azioni ogni n. 5 Diritti Inoptati acquistati.