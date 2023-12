Goldman Sachs rivede target su banche europee. Buy confermato per Intesa e Unicredit

Goldman Sachs

KBC Groep

Unicredit

Intesa Sanpaolo

BBVA

Credit Agricole

UBS

BNP Paribas

Santander

Unicredit

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha, confermando nella maggior parte dei casi la raccomandazione sui titoli. L'unico upgrade è arrivato per la belga, con il giudizio che è passato a Buy da Neutral, con un target price rivisto a 74 euro per azione (da 75 euro).Tra gli altri giudizi, confermato il Buy sucon target a 34,40 euro (da 37,25 euro), Buy sucon target 3,60 euro (da 4,10), Neutral sucon target 9,75 euro (da 9,70), Sell sucon target a 12,10 euro (da 11,80), Buy sucon target a 34,50 CFH (da 33,60), Neutral sua 75,10 euro (da 79), Buy sucon target a 5 euro (da 5,90), Buy su Deutsche Bank con target a 18,40 euro (da 20,40).Intanto, discreta la performance di, che, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25,23 e successiva a 25,44. Supporto a 25,02.Migliora l'andamento di, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,673 e successiva a 2,695. Supporto a 2,651.