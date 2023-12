Hyle Capital Partners completa ingresso in Kolinpharma dopo delisting

(Teleborsa) -, attraverso il fondo gestito "Finance for Food One", è, società operante nel settore nutraceutico. La SGR, dopo averdella società mediante l'acquisizione delle sole azioni quotate sul mercato Euronext Growth Milan, affiancherà i fondatori e manager dell'azienda Rita Paola Petrelli e Massimo Mantella - rispettivamente presidente e amministratore delegato di Kolinpharma - nel nuovo percorso di crescita dell'azienda volto a consolidarne il posizionamento sul mercato della nutraceutica e accelerarne la crescita in Italia e all'estero.Kolinpharma è il quinto investimento del fondo di private equity gestito da Hyle "Finance for Food One" che entra nell'azionariato della società con una. PRP, holding che fa capo a Rita Paola Petrelli, mantiene inalterata la propria posizione di partecipazione nel capitale della società."Affiancheremo i nostri soci in un percorso di crescita che punterà ad, forti di un brand riconosciuto, di un consolidato know-how tecnico-scientifico e di un network proprietario di informatori che puntiamo a rendere sempre più ampio e specializzato per aree terapeutiche", hanno detto Matteo Chieregato e Francesco Zito di Hyle Capital Partners."Dopo un, sul mercato EGM, durato cinque anni, abbiamo deciso di avviare, con il delisting, uncon un partner strategico e industriale quale Hyle - hanno commentato Rita Paola Petrelli e Massimo - Una scelta dettata dalla piena condivisione di obiettivi, strategie, e visione con i nostri nuovi azionisti con i quali si è instaurato fin da subito un dialogo costruttivo volta ad accelerare la nostra crescita per linee esterne".