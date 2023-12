Sanità, Graziano (Fie): 5 milioni di lavoratori sostengono il welfare

(Teleborsa) - “Bisognae di sostenibilità del. Non è possibile che l'intero costo del Ssn graviin un contesto economico di per sé già complesso e di estrema volatilità". E' quanto affermato da, responsabile Sanità del, commentando i dati della Settima Regionalizzazione sul Bilancio del sistema previdenziale italiano a cura del Centro studi e ricerche itinerari previdenziali.Per l'esperto "basta guardare i numeri per rendersi conto della" nel presente e nel "prossimo futuro", in quanto, considerati come icon redditi annui superiori ai 35mila euro - dagli insegnanti alle forze dell'ordine, dagli impiegati ai contabili -"Una, considerate l'inflazione galoppante e l'erosione del potere d'acquisto, che si riverbera in negativo sull'assetto stesso della nostra società", commenta Graziano, ricordando che in cambio si ottiene "unadal punto di vista organizzativo, malgrado gli encomiabili sacrifici fatti dagli operatori sanitari che lavorano in condizioni spesso disperate,a chi, con le proprie tasse e, quindi, con il frutto del proprio impegno, mantiene in piedi l'intera architettura".Graziano propone allora di "immaginare unoa integrazione e sostegno complementare di quella pubblica, che è e deve restare gratuita, universale e accogliente"."Alla- sottolinea - potrebbero dunque rivolgersi, iscritti all'Inps o all'Enpam o all'Enpaf o a qualsiasi altra Cassa professionale, sia della gestione principale che di quella separata, oltre alle loro famiglie. In tal modomettendole in grado di erogare servizi più velocemente e di maggiore qualità".Per il Presidente del Fie si creerebbero così "con la sanitàpuntello efficiente del welfare di uno Stato che ambisce a crescere" e "quellache mantiene inalterate le sue caratteristiche di universalità, equità e solidarietà"."Sullo sfondo restano però i numeri del dossier che impongono una riflessione anche sullanon certo aumentando le tasse a chi già le paga, maanche di pochi punti percentuali la", afferma Graziano, citando i numeri del Centro studi e ricerche itinerari previdenziali, in base al quale il 14% dei lavoratori, con redditi lordi superiori a 35mila euro, versa i due terzi dell'Irpef, ovvero dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. La sola Lombardia, con 10 milioni di abitanti, paga 40 miliardi di Irpef all'anno: in pratica più di tutto il Sud, che conta il doppio di residenti, e del Centro che pure registra 11 milioni di abitanti."Di fronte a queste percentuali – conclude Graziano – è impossibile immaginare anche solo continuare con gli stessi strumenti, la stessa mentalità e la stessa organizzazione del welfare state attuale".