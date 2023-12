Walt Disney torna al dividendo e respinge richieste di Nelson Peltz

Walt Disney

(Teleborsa) - Sono ore calde per gli azionisti di, dopo che la multinazionale statunitense ha annunciato ildopo una sospensione di oltre tre anni, dovuta alla pandemia, e ha, che già in passato aveva chiesto posti del board e cambiamenti nel modo in cui la società era gestita.Sul primo aspetto, il board ha annunciato unper azione rispetto alla seconda metà dell'anno fiscale 2023, pagabile il 10 gennaio 2024 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività l'11 dicembre 2023."Questo è stato un anno di importanti progressi per Walt Disney, definiti da una ristrutturazione strategica e da una rinnovata attenzione alla crescita a lungo termine - ha affermato il- Mentre Disney porta avanti i suoi obiettivi strategici chiave, siamoper i nostri azionisti mentre continuiamo a investire nel futuro dell'azienda e a dare priorità alla creazione di valore significativo".Intanto, Peltz ha lanciato unadopo che la società ha rifiutato la sua proposta di entrare nel consiglio, innescando un'altra aspro scontro tra l'investitore attivista e l'amministratore delegato Bob Iger."Disney continua inoltre a rinnovare il proprio consiglio di amministrazione, comprese le, presidente e amministratore delegato di, e, dirigente veterano dei media ed ex amministratore delegato del gruppo Sky, come nuovi amministratori, come il risultato di una lunga ed approfondita ricerca iniziata nell'aprile di quest'anno" si legge in una nota.Ildi Disneyamministratori nella dichiarazione di delega della società da depositare presso la Securities and Exchange Commission e distribuita a tutti gli azionisti aventi diritto di voto all'assemblea annuale.Inoltre, ha spiegato che Peltz, in, ex dirigente della Disney, intende portare il caso davanti agli azionisti. Perlmutter possiede il 78% delle azioni di cui Peltz rivendica la proprietà effettiva, ovvero più di 25 milioni dei 33 milioni di azioni. "Questa dinamica è rilevante per valutare Peltz e qualsiasi altro candidato che potrebbe proporre come amministratore, poiché il Perlmutter è statoe ha espresso la sua agenda personale di lunga data contro l'amministratore delegato Robert Iger", viene sottolineato.