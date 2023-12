Accordo Italgas e Tokyo Gas network per la rete del futuro

Italgas

(Teleborsa) -e Tokyo Gas Network hanno sottoscritto un(MoU) presso l’Ambasciata d’Italia a Tokyo per avviare una collaborazione nelle aree strategiche della distribuzione del gas e tesa allo sviluppo di progetti comuni.Italgas è leader nel settore in Italia, Grecia e terza in Europa; Tokyo Gas Network è una società del gruppo Tokyo Gas, principale utility del gas naturale in Giappone.L'accordo è stato sottoscritto a Tokyo da Paolo Gallo, CEO di Italgas, e Kunio Nohata, Director e Chairperson of the Board di Tokyo Gas Network.ha dichiarato: “per l’ulteriore sviluppo della cooperazione economica tra Italia e Giappone nel campo energetico, un settore strategico per la prosperità delle nostre economie e il futuro delle nostre società. Il MoU getta le basi affinché Italgas e Tokyo Gas Network - due importanti player nei rispettivi mercati nazionali della distribuzione energetica - uniscano le forze, cooperino e condividano tecnologie per portare avanti nuovi e innovativi progetti industriali.del “Partenariato Strategico” bilaterale, lanciato lo scorso gennaio dai Capi di Governo Giorgia Meloni e Fumio Kishida, riaffermati da ultimo in occasione della 33ma Assemblea Generale dell’Italy-Japan Business Group tenutasi a Tokyo il 7 novembre"."TGNW è molto onorata di firmare questo MoU - ha dichiarato, compresa la neutralità carbonica e la gestione dei disastri sismici, lavorando insieme per sviluppare l'attività di distribuzione del gas di entrambe le aziende. Nell'ottica di raggiungere una fornitura energetica stabile e promuovere la decarbonizzazione, come previsto nel piano di gestione a medio termine del gruppo Compass Transformation 23-25, Tokyo Gas Network si impegna a potenziare l'efficienza e la resilienza della propria rete di distribuzione"."Crediamo molto nel confronto e nella cooperazione a livello globale – ha dichiarato– in particolare con organizzazioni che, come noi, credono che l’innovazione tecnologica sia il motore del proprio percorso dicrescita. In tal senso,perché ci consentirà di rafforzare ulteriormente la ricerca di nuove soluzioni e lo scouting di tecnologie in grado di rendere sempre più efficiente, resiliente e sostenibile il servizio, avvicinandoci al traguardo del net zero".