Green Bond Alerion, Equita al fianco nel collocamento

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, uno dei principali operatori indipendenti attivo nell’onshore wind e recentemente nel fotovoltaico in Italia e in altri mercati europei, ha annunciato in data 30 novembre 2023 di aver chiuso con successo il collocamento di un green bond da 170 milioni di euro.Il successo dell’operazione è dimostrato dal raggiungimento dell’ammontare massimo dell’offerta a pochi secondi dall’apertura, grazie anche all’importante partecipazione da parte di investitori istituzionali e retail.L'emissione senior unsecured si qualifica come green bond, avrà una durata di 6 anni e una cedola fissa del 6,75% con pagamento semestrale posticipato. Le obbligazioni saranno emesse il 12 dicembre 2023, data in cui inizieranno anche a maturare gli interessi. Le risorse finanziarie raccolte permetteranno ad Alerion Clean Power di finanziare progetti green nel settore eolico e fotovoltaico come previsto dal nuovo piano strategico 2024-2028, che prevede il raggiungimento di una capacità installata pari a 3 GW entro il 2028 e investimenti per circa 2,3 miliardi.L’operazione rimarca il grande ritorno dell’Euronext Milan Bond nel 2023, portando a 3 i successi dell’anno, dopo le operazioni di Maire e Carraro, in un contesto di mercato caratterizzato da elevata volatilità e incertezza.Equita ha agito in qualità di Placement Agent, confermando il track-record di successo in emissioni di Corporate Bond sul mercato italiano, nonostante il contesto di mercato caratterizzato da elevata volatilità e incertezza.Per Equita si tratta della sesta emissione obbligazionaria al fianco di Alerion Clean Power e la ventesima del prodotto Euronext Milan bond, a dieci anni dal lancio del primo collocamento al fianco di emittenti corporate di successo.