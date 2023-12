Nucleare, Urso: accelerare su fusione per centrare obiettivo nel 2050

(Teleborsa) - "Il nostro obiettivo deve essere accelerare sulla fusione nucleare per centrare l'obiettivo nel 2050. Con il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,siamo d'accordo sullo sviluppo di un Piano che parta dalla formazione, dalla ricerca, e quindi dallo sviluppo della tecnologia sul nucleare avanzato, pulito e sicuro. La terza generazione avanzata, con i piccoli reattori modulari, dovrebbe essere pronta nel 2030, mentre la quarta forse nel 2040. È indispensabile una programmazione ultradecennale che vada oltre anche i cambi di governo".Lo ha detto in una intervista rilasciata a Il Messaggero il ministro delle Imprese e del Made in Italyche partirà nei prossimi giorni per il Giappone per presentare il Piano italiano per la Microelettronica e attirare investitori: "Porteremo investimenti dalle maxi-multinazionali dei chip, come quelle giapponesi. Nel nostro Piano nazionale per la Microelettronica c'è anche una strategia precisa per attirare investitori dall'estero. Nei prossimi giorni sarò in Giappone per raccogliere i primi frutti di un lavoro di oltre sei mesi in cui un mia task force ha presentato il nostro piano nazionale sulla microelettronica alle 80piu' grandi multinazionali globali a Taiwan, Singapore, Corea del Sud, negli Usa e appunto in Giappone"Quanto al piano sugli sconti del trimestre anti-inflazione "credo proprio finisca qui. Ha raggiunto il suo obiettivo. Sono i numeri a parlare. L'inflazione è scesa allo 0,8% a novembre, sotto gli indici di Germania, Francia e Spagna, mentre un anno fa era all'11,8%. Il carrello della spesa si è ridotto di ben due punti percentuali. E perfino gasolio e benzina sono ai minimi", ha detto Urso sottolineando che "è stato centrato anche il secondo obiettivo, il rilancio dei consumi. I segnali che vengono dalle famiglie ci dicono che ha funzionato".